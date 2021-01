Coalitiepartijen nog steeds verdeeld over avondklok

De coalitie blijft verdeeld over het plan om een avondklok in te zetten om het aantal coronabesmettingen te laten dalen. Het kabinet overweegt deze maatregel en heeft het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd er advies over uit te brengen. Volgende week komt het kabinet erop terug. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt het "logisch" hiernaar te kijken, CDA'er Pieter Heerma noemt de maatregel "heel goed verdedigbaar". Vanuit D66 komt echter verzet: "Begin er nu niet aan!" roept fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet op.

De oppositie is ook niet enthousiast over een avondklok. De PVV van Geert Wilders is altijd al tegenstander, voor GroenLinks-leider Jesse Klaver is de vergaande maatregel "niet het eerste waar ik aan denk".