Ierse premier biedt excuses aan voor misstanden in kerktehuizen

In een vuistdik rapport is vastgesteld dat er in de tehuizen een ‘verstikkende, onderdrukkende en vrouwonvriendelijke cultuur’ heerste. Zeker 9000 kinderen zijn overleden, ongeveer 15 procent van het totaal dat er verbleef. De onderzoekers spreken in het rapport van ‘babysterfte op een verschrikkelijk niveau’.

‘Namens de regering, de staat en haar burgers bied ik excuses aan voor de generatielange misstanden waar Ierse moeders en hun kinderen’ in de tehuizen slachtoffer van zijn geworden, zei Martin in het parlement. Slachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming tegemoetzien, werd eerder al bekend.

Aartsbisschop Eamon Martin bood dinsdag al zijn ‘onvoorwaardelijke excuses aan aan de overlevenden en aan al degenen die persoonlijk zijn betrokken bij deze realiteit die aan het licht is gekomen’.