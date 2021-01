‘OM geeft geen opheldering over schaduwen Marengo-advocaten’

Het Openbaar Ministerie heeft vooralsnog volstrekt onvoldoende opheldering verschaft over de observatie van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef. Het duo werd in de zomer van 2019 geschaduwd tijdens een zakelijke reis naar Dubai. Justitie zegt dat de raadslieden werden gevolgd omdat zij mogelijk een afspraak zouden hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo.

Woensdag beklaagde advocaat Christian Flokstra zich er tijdens een inleidende zitting in Marengo uitvoerig over dat het OM weinig loslaat over de ins en outs van de opmerkelijk operatie, ondanks een opdracht daartoe van de rechtbank. Flokstra, die samen met Meijering meerdere verdachte bijstaat in het monsterproces, vindt dat alles op tafel moet komen, om de rechtmatigheid van de schaduwactie te kunnen beoordelen. De opdracht van rechtbank dateert al van september.

Justitie zou destijds zijn getipt over de reis van de twee advocaten. Meijering zou volgens die tip in Dubai mogelijk een ontmoeting hebben met Taghi. Meijering is niet de advocaat van Taghi. Hij en Van Kleef bleken naar Dubai te zijn afgereisd voor een afspraak met een eigen cliënt.

Volgens Flokstra moeten er nog tal van vragen over de operatie worden beantwoord. Hij wil onder meer weten hoe de besluitvorming is verlopen, wat er met de autoriteiten in Dubai is gedeeld en welke opsporingsmiddelen er zijn of zouden zijn ingezet. De raadsman wees er nog eens op dat de observatie bepaald niet ongevaarlijk is geweest voor zijn beide kantoorgenoten.

Taghi (43) werd in december 2019 in Dubai aangehouden op een schuiladres. Hij is kort daarna overgebracht naar Nederland, waar hij vastzit in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Hij is dinsdag niet bij de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp aanwezig.