WHO: nieuwe coronavarianten al in tientallen landen

De gevreesde nieuwe varianten van het coronavirus verspreiden zich over de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat de zogenoemde Britse coronavirusvariant in zeker 50 landen en territoria is vastgesteld. De Zuid-Afrikaanse variant van het virus is op 20 plaatsen opgedoken.

De nieuwe coronavarianten worden als besmettelijker gezien en dat zorgt internationaal voor bezorgdheid. Tientallen landen, waaronder Nederland, legden het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden toen die nieuwe variant daar was vastgesteld. Dat gebeurde voor het eerst op 14 december. Vier dagen later maakten de Zuid-Afrikaanse autoriteiten ook melding van een nieuwe variant.

De Britse variant is ook opgedoken in Nederland. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), sloeg in de Tweede Kamer alarm over de mogelijke gevolgen. Hij waarschuwde dat geen enkel zorgsysteem een zo snelle verspreiding van het aantal coronabesmettingen aankan zoals nu in Engeland gebeurt door de nieuwe variant. ‘Niet in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland en ook niet in Nederland. Als de druk op de ziekenhuizen zo groot is, kom je altijd ergens tegen limieten aan.’