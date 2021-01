Premier Estland neemt ontslag wegens corruptiekwestie in partij

Ratas zei woensdag politieke verantwoordelijkheid te willen nemen voor de aantijgingen en ruimte te willen maken voor de opheldering ervan. De stap heeft automatisch tot gevolg dat de regering in het land van ruim 1,3 miljoen inwoners valt.

Kersti Kaljulaid heeft twee weken de tijd om een nieuwe premierskandidaat naar voren te schuiven. Ze kondigde aan oppositieleider Kaja Kallas de vorming van een nieuwe regering toe te vertrouwen.

Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar een overheidslening van bijna 40 miljoen euro voor een vastgoedproject in de hoofdstad Tallinn, die in verband wordt gebracht met een donatie aan de Centrumpartij. Dinsdag werden vier verdachten in de zaak in hechtenis genomen, onder wie de secretaris-generaal van de partij, een adviseur van de minister van Financiën en een vastgoedontwikkelaar die geregeld geld aan de partij doneerde.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen reden om aan te nemen dat Ratas op de hoogte was van de kwestie. Hij heeft zelf verklaard niets te weten van de financiering van de lening, maar erkende dat de zaak schadelijk is voor de betrokkenen.