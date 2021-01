RIVM: ongeveer een miljoen vaccinaties per week mogelijk

Het zal straks mogelijk zijn om ongeveer een miljoen coronavaccins per week te zetten, zei Jaap van Delden van het RIVM woensdag in de Tweede Kamer. Daarvan zal de GGD voor de helft verantwoordelijk zijn, de rest zal door onder anderen huisartsen worden gedaan.

Volgens Van Delden zijn er voldoende mensen om te prikken. De levering van vaccins is de remmende factor, niet de capaciteit in Nederland om te vaccineren. Als er heel veel leveranties tegelijk binnenkomen kan er ook nog een kleine vertraging optreden, maar dat kan misschien in overleg met de ziekenhuizen worden voorkomen, aldus Van Delden.

Er zijn op dit moment ongeveer 200.000 vaccins tegen het coronavirus in Nederland. Dat niet alle vaccins direct worden gebruikt, hangt samen met het feit dat is besloten om mensen die een eerste prik hebben gekregen een tweede prik te garanderen. Die moet volgens de fabrikant na drie weken volgen om de beste bescherming te krijgen.

Maar die tussenperiode kan eventueel verlengd worden als door de komst van de Britse variant van het virus er veel meer besmettingen komen, zegt Van Delden. In dat geval kunnen meer mensen sneller al enigszins beschermd zijn, is de gedachte. Volgens hem wordt daar rekening mee gehouden en komt er nog een advies over.

Het vaccinatieprogramma verloopt tot dusver goed. Het aantal mensen dat niet komt opdagen voor een vaccinatie is zeer gering en er is weinig verspilling. Ook zijn er meer doses uit een flesje te halen dan vooraf verwacht. Verder is het volgens Van Delden heel belangrijk dat mensen die gevaccineerd worden, bereid zijn hun gegevens te delen.