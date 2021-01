Brand in verpleeghuis Rotterdam, aantal bewoners naar ziekenhuis

In een bijgebouw van een verpleeghuis in Rotterdam heeft woensdagochtend brand gewoed. Een aantal bewoners is gewond naar een ziekenhuis vervoerd, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedde in een bijgebouw van verpleeghuis Aafje Smeetsland aan de Pietersdijk. Daar wonen mensen met geheugenproblemen als gevolg van ouderdom. In het bijgebouw is volgens de brandweerwoordvoerder plek voor maximaal veertig mensen. De brandweer had het vuur al snel onder controle.

Door de brand kwam veel rook vrij. Besloten werd het pand te evacueren. Vanwege de kwetsbare groep mensen om wie het ging, schaalden de hulpdiensten groot op.

Hoeveel mensen precies het pand moesten verlaten, is onbekend. Ook weet de woordvoerder niet hoeveel mensen naar een ziekenhuis zijn gebracht. De niet-gewonde geëvacueerden zijn opgevangen in het hoofdgebouw. Volgens de woordvoerder van de brandweer ziet het er niet naar uit dat de bewoners weer snel terug kunnen.