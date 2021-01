Geweld tegen christenen toegenomen, vooral in Afrika

Wereldwijd zijn afgelopen jaar 4761 christenen gedood vanwege hun religie, terwijl het er een jaar eerder nog minder dan 3000 waren. Ruim 90 procent van de slachtoffers viel in Afrika. Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen heeft dat becijferd in haar jaarlijkse ranglijst. Daarin worden vijftig landen opgesomd waar christenen extreem of zeer zwaar worden vervolgd.