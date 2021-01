Huis van Afgevaardigden VS vraagt vicepresident om Trump uit functie te zetten

De poging om Trump in de laatste dagen van zijn presidentschap opzij te schuiven, volgt op de bestorming van het parlementsgebouw door aanhangers van de president. Zij waren door Trump aangemoedigd om op te rukken naar het Capitool. Daar liepen ze de politie onder de voet en drongen ze het gebouw binnen. Er vielen meerdere doden.

De bestorming leidde tot grote verontwaardiging. Het Huis eist nu dat vicepresident Pence ingrijpt en Trump zijn bevoegdheden ontneemt. Hij zou daarvoor een beroep kunnen doen op het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. Daar staat in dat de vicepresident en het kabinet kunnen besluiten dat de president niet meer in staat is zijn taken uit te voeren.

Belang

Pence heeft al duidelijk gemaakt daar niets voor te voelen. ‘Ik geloof niet dat zo’n werkwijze in het belang van ons land is of conform de grondwet”, schreef de vicepresident nog voor de stemming in een brief aan Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

De meeste partijgenoten van Pence in het Huis, schaarden zich achter de vicepresident. ‘De vicepresident heeft jullie antwoord gegeven, nog voordat jullie de vraag stelden”, zei de Republikeinse afgevaardigde Dan Bishop.

De reactie van Pence komt niet als een verrassing. Critici van Trump in het Congres zullen nu naar verwachting proberen de president zelf af te zetten. In het Huis wordt waarschijnlijk woensdag al gestemd over een tweede impeachmentprocedure tegen de president.

Oproepen tot geweld

Trump wordt formeel verweten dat hij heeft ‘opgeroepen tot geweld tegen de regering van de Verenigde Staten”. Het Huis moet zo’n aanklacht goedkeuren, waarna de Senaat beslist over de schuldvraag. Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een president twee keer met zo’n afzettingsprocedure te maken krijgt.

Hoewel het presidentschap van Trump later deze maand eindigt, kan een veroordeling in de Senaat ook in de toekomst nog gevolgen hebben. Hem zou verboden kunnen worden om zich nog eens kandidaat te stellen voor het hoogste ambt in de VS.

Ook binnen de Republikeinse Partij bestaat veel onvrede over Trump. Meerdere Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt hun partijgenoot te zullen afvallen. Zelfs de machtige fractievoorzitter in de Senaat, Mitch McConnell, zou volgens bronnen van Amerikaanse media achter gesloten deuren hebben gezegd dat er waarschijnlijk grond is om Trump af te zetten.