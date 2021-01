Capitoolpolitie waarschuwde in juli voor extreem rechts geweld

Het inlichtingenhoofd van de Amerikaanse Capitoolpolitie waarschuwde het parlement in juli voor geweld door rechtse ‘revolutionaire extremisten”, die als gevolg van de coronamaatregelen actiever waren geworden. Vier maanden voordat hij bij de politie kwam werken waarschuwde John Donohue, toen nog veiligheidsconsultant dat het land een waarschuwingssysteem nodig had dat zich op uitingen op sociale media richt.

Donohue zei tegen de commissie inlichtingen en anti-terrorisme van het Huis van Afgevaardigden dat binnenlandse opstandelingen in ongekende mate een risico waren geworden voor grondwettelijke rechten in de VS. ‘De tijd is gekomen om dit fenomeen te erkennen en snel aan de slag te gaan om de burgermaatschappij te beschermen.’

De publieke waarschuwing kwam zes maanden voordat een opgehitste meute Trump-aanhangers vorige week het Capitool bestormde, waarbij vijf doden vielen. Donohue kwam in november bij de Capitoolpolitie, vier maanden na zijn getuigenis.

Daarin vertelde hij dat de coronamaatregelen hadden gezorgd voor ‘een exponentiële groei in deelname in het cyberdomein rond revolutionaire extremistische thema’s.’ ‘Voor de coronapandemie bestonden deze ingrediënten - sociale isolatie, enorme werkloosheid, angst voor sociale verandering en een beoogde martelaar voor de zaak - in veel mindere mate”, aldus Donohue in juli.