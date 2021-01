Kamer debatteert over langere lockdown

Een dag na de aankondiging van het kabinet dat de lockdown met drie weken wordt verlengd, moeten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor het beleid. Om de lockdown voor het bedrijfsleven te verzachten, worden steunpakketten uitgebreid, maar details daarover ontbreken nog.

De verlenging is volgens het kabinet nodig omdat het aantal besmettingen nog veel te hoog ligt. Daar komt bij dat de Britse mutatie van het virus, die vermoedelijk besmettelijker is dan het origineel, op steeds meer plekken in Nederland opduikt.

Voorafgaand aan het debat is er weer een technische briefing, met Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM. Mogelijk wordt daar ook over een avondklok gesproken. Het kabinet overweegt die in te voeren en heeft het Outbreak Management Team om een spoedadvies gevraagd.

Het kabinet besloot medio december om onder meer niet-essentiële winkels en scholen voor vijf weken te sluiten. Ook gingen publiek toegankelijke locaties zoals dierentuinen en theaters dicht. Verder adviseerde het kabinet thuis maximaal twee gasten te ontvangen.

De Kamer is sinds de zomer veel kritischer over het beleid van Rutte c.s. Dat hangt ook samen met de komende verkiezingen. Vorige week moest de premier erkennen dat er fouten zijn gemaakt in het vaccinatiedossier. Partijen zetten onder meer vraagtekens bij de langdurige sluiting van de basis- en middelbare scholen omdat leerlingen achterstanden oplopen.