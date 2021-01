Veel oudere boeren hebben geen bedrijfsopvolger klaarstaan

Bijna zes op de tien boeren van 55 jaar of ouder hebben niemand klaarstaan die de leiding kan overnemen in hun bedrijf. Dit speelt met name bij de kleinere landbouwbedrijven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De vraag wie bedrijfsopvolger kan worden, speelt in veel landbouwbedrijven. Want in 27.000 van de 52.000 agrarische bedrijven in Nederland staat iemand aan het hoofd die 55 jaar of ouder is.

Bij grote landbouwbedrijven staat de opvolger vaak wel klaar als het bedrijfshoofd tegen de pensioenleeftijd is, in 70 procent van de gevallen. Bij middelgrote bedrijven is dat 50 procent en bij kleine en hele kleine bedrijven is het nog minder.

Melkveebedrijven hebben relatief het vaakst al een opvolger klaarstaan, gevolgd door geitenhouderijen. De animo om het roer in een schapenbedrijf over te nemen is gering.