Rutte: vrijdag praten over politieke gevolgen toeslagenaffaire

Het kabinet spreekt vrijdag verder over de affaire met de kinderopvangtoeslag, en bespreekt dan ook de mogelijke politieke gevolgen. Dat zei premier Mark Rutte dinsdag na afloop van een extra ministerraad over het onderwerp.

Volgens Rutte was het een ‘goede vergadering”, waarin werd gesproken over de kabinetsreactie op het ‘zeer ernstige rapport van de parlementaire onderzoekscommissie”. Daarbij kwam een aantal onderwerpen aan bod. ‘Hoe voorkom je dit soort verschrikkelijke zaken? Hoe zorg je dat informatie naar journalisten en de Kamer gaat, dat er geen twijfel is dat dat zo ruimhartig mogelijk gebeurt”.

Rutte verwacht ‘gezien de discussie vanavond, dat we er vrijdag uitkomen. We zijn het vergaand eens”. Over de politieke gevolgen, met als ultieme consequentie het aftreden van het kabinet, ging het volgens de premier dinsdag niet. ‘Dat zal vrijdag ook spelen, daar kan ik u pas over berichten als we die discussie hebben gehad.’

Wat de uitkomst van het overleg over de politieke gevolgen ook zal zijn, Rutte denkt dat dat niet gevolgen zal hebben voor de aanpak van de coronacrisis. Hij denkt dat de coalitie en de meeste oppositiepartijen willen dat ‘het kabinet mentaal, praktisch missionair is op het bestrijden van de coronacrisis”.