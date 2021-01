Curaçao begint in februari met vaccineren

Curaçao gaat in de tweede of derde week van februari beginnen met het vaccineren van een deel van de bevolking tegen Covid-19. In eerste instantie zullen 60-plussers, werknemers in de gezondheidszorg en volwassenen met een chronische ziekte worden gevaccineerd. Het eiland begint met de Pfizer-vaccinatie, die door Nederland naar het eiland wordt opgestuurd. In de toekomst volgen ook andere vaccins.