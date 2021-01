Trump zegt zich geen zorgen te maken over 25e amendement

De Amerikaanse president Donald Trump zegt zich totaal geen zorgen te maken over het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat zei hij tijdens een toespraak in Alamo in de staat Texas.

Het 25e amendement voorziet erin dat de vicepresident de taken van de president overneemt als die niet meer in staat is om de taken die bij het ambt horen uit te voeren. De Democraten dienden maandag een resolutie hiertoe in. Later dinsdag zal het Huis van Afgevaardigden naar verwachting hierover stemmen.

‘’Het 25e amendement is voor mij totaal geen risico’’ zei Trump toen hij in Texas sprak bij een deel van de zuidelijke grensmuur, een symbool van het strenge migratiebeleid dat hij tijdens zijn vier jaar durende ambtstermijn heeft gevoerd.