Boeing leverde in 2020 bijna 60 procent minder vliegtuigen

Boeing heeft vorig jaar 59 procent minder vliegtuigen afgeleverd dan een jaar eerder. Door de coronapandemie kwamen veel luchtvaartmaatschappijen in grote financiële problemen, waardoor ze massaal investeringen in nieuwe vliegtuigen uitstelden. Daarnaast mocht de 737 MAX van de vliegtuigfabrikant lange tijd niet vliegen, wegens de twee dodelijke ongelukken die in 2018 en 2019 met het Boeing-model gebeurden.