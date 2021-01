Vakbonden: begrip voor langere lockdown, extra steun hard nodig

Vakbonden hebben begrip voor de verlenging van de lockdown. Tegelijkertijd roepen ze de overheid op om met meer steun voor getroffen bedrijven en werknemers te komen. Ook in sociaal opzicht eist een verlenging van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn tol, zo klinkt het.

Volgens CNV is de verlenging van de harde lockdown tot en met 9 februari ‘noodzakelijk en onontkoombaar”. ‘De Britse coronavariant hangt als een donkere wolk boven Nederland. Het kabinet neemt de juiste afslag om de maatregelen nu te verlengen”, zegt CNV-voorzitter Fortuin. Nederland moet dan ook alles op alles zetten om een enorme besmettingsgolf te voorkomen waardoor het zorgpersoneel nog zwaarder wordt belast, vindt de CNV-voorzitter.

CNV onderstreept tegelijkertijd dat er grote economische schade is door een langere lockdown, waarbij bijvoorbeeld cafés, restaurants en een groot deel van de winkels gedwongen op slot moesten. ‘We zijn blij dat het kabinet daarom opnieuw praat over aanpassing van het steunpakket. Alles om zoveel mogelijk baanverlies te voorkomen.’

Tandvlees

‘Overal lopen mensen op hun tandvlees. Het thuiswerken eist zijn tol en veel ouders komen in de knel met het combineren van werk, de zorg voor jonge kinderen en het begeleiden van thuisonderwijs”, zegt Han Busker, voorzitter van FNV. Hij noemt de aangekondigde uitbreiding van steunpakketten ‘verstandig”. ‘Na alle investeringen in het behoud van banen en het overeind houden van bedrijven, en hopelijk met de eindstreep in zicht, blijft die steun van heel groot belang”, zegt Busker.

Premier Mark Rutte zei dat ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) werken aan een plan voor de uitbreiding van de coronasteun. Daarbij overlegt het kabinet onder andere met vakbonden en werkgeversorganisaties.