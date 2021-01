Sauna’s: reactie klanten na lockdown geeft onzekerheid

Of klanten na de verlengde lockdown terugkeren naar de sauna- en wellnessbedrijven, en tegen welk tarief ze die activiteiten willen ondernemen, zorgt voor veel onzekerheid in de branche. Dat zegt Jos Keizer, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Sauna en Wellness Bedrijven (VNSWB). ‘De schade die uit deze lockdown komt, zal pas later in het voorjaar blijken.’