‘Hopelijk volgende week meer duidelijk over openen basisschool’

Het kabinet geeft mogelijk volgende week meer duidelijkheid over wanneer de basisscholen en kinderopvangcentra weer open kunnen. Premier Mark Rutte hoopt dat dan meer bekend is over de vatbaarheid van basisschoolkinderen voor de Britse variant van het coronavirus. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Eerder leken kinderen op de basisschool nauwelijks een rol te spelen in de verspreiding van het virus.

‘Het eerste wat we weer willen openen zijn de scholen, en dan hebben basisscholen prioriteit”, zegt de premier. ‘Maar dat kan alleen als de cijfers het toelaten.’ Op z’n vroegst kunnen basisscholen en kinderopvangcentra op 25 januari weer open.