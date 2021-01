Rutte: coronabeleid gaat door als kabinet aftreedt

Wat betreft de coronacrisis blijft het kabinet op volle kracht besluiten nemen, ook als het zou aftreden om de toeslagenaffaire, zegt premier Mark Rutte. Volgens de minister-president heeft het land dat ook nodig. Het kabinet besluit deze week of het zal opstappen wegens de toeslagenaffaire.

Een snoeihard rapport hierover heeft er ook toe geleid dat veel oppositiepartijen het kabinet willen wegsturen. Zelf opstappen wordt ook besproken, maar volgens betrokkenen zou het voor het kabinet te zwaar wegen om zomaar ontslag te nemen. Een 'demissionair' kabinet heeft veel minder slagkracht.

Maar volgens Rutte is het belangrijk dat het kabinet bevoegd blijft om zware coronabesluiten te nemen. "Als het niet formeel is, dan tenminste mentaal. Op corona ben je altijd missionair. Dat is staatsrechtelijk misschien een formaliteit."