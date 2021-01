Negatieve coronatest wordt verplicht bij reis naar VS

Mensen die naar de Verenigde Staten reizen moeten later deze maand verplicht een negatieve coronatest tonen voordat ze in het vliegtuig stappen. De chef van het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie CDC zal dat dinsdag bekendmaken, melden ingewijden. De maatregel zou vanaf 26 januari gaan gelden, meldt The Wall Street Journal.

Voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk bestaat de verplichting al sinds Kerstmis, vanwege de daar ontdekte virusvariant die besmettelijker zou zijn. De CDC probeert al weken druk te zetten op de regering om dit uit te breiden. De mutatie waart inmiddels ook rond in de VS.