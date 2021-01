Veiligheidsberaad: avondklok perkt vrijheid inwoners ernstig in

Het invoeren van een avondklok is een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. ‘We hebben geen principiële bezwaren, maar vinden dat er een overtuigend antwoord moet komen op de vraag of een avondklok helpt om de verspreiding van het virus te dempen”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, in een reactie op de persconferentie van minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond.

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio is blij dat het kabinet om aanvullend advies heeft gevraagd over de invoering van een avondklok. ‘De voorzitters zijn overtuigd van de ernst van de situatie. Met name de risico’s van de zogeheten Britse variant baren ons grote zorgen. Maar dat is op zich nog geen voldoende reden om een zware maatregel als een avondklok of een vergelijkbare maatregel in te voeren bovenop de toch al stevige lockdownmaatregelen die Nederland kent”, zegt Bruls.

Het Veiligheidsberaad steunt het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen. Bruls: ‘Het is niet niks en vraagt veel van iedereen in onze samenleving. Maar dit is niet het moment om de touwtjes te laten vieren. Hopelijk is er snel een positiever perspectief, mede vanwege het vaccineren.’