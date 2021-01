‘Hopelijk laatste lockdown die horeca te verwerken krijgt’

Als na de verlenging van de huidige lockdown geen zicht komt op een heropening van de horeca, dreigt voor veel restaurant- en caféhouders het einde van hun bedrijf. Daarvoor waarschuwt FNV Horeca, dat het kabinet oproept om met meer steun te komen om banen in de sector te redden.

‘FNV Horeca heeft, gezien het aantal besmettingen en de geringe daling daarvan, begrip voor dit besluit, maar hoopt oprecht dat dit de laatste verlenging zal zijn die de horeca voor zijn kiezen krijgt”, schrijft de vakbond over de aankondiging van de verlenging van de lockdown. Die duurt nog zeker tot 9 februari, maakte premier Mark Rutte bekend.

FNV-bestuurder Edwin Vlek noemt een nóg langere lockdown een horrorscenario voor de horeca en alle werknemers in de branche. Doordat de horeca een van de zwaarst getroffen sectoren is door de coronamaatregelen, vindt hij dat het kabinet serieus moet kijken hoe eet- en drinkgelegenheden als eerste weer mogen openen.

De vakbond wijst op het grote verlies aan werk in de horeca. Daardoor gaan ook ervaren vakkrachten voor de sector verloren. Dat kan het herstel opbreken bij een heropening, waarschuwt FNV Horeca. Daarbij is het volgens de vakbond ook belangrijk dat de steun doorgaat na de heropening van de economie. ‘Als de horeca weer opengaat, zijn de problemen in de sector niet direct opgelost”, aldus Vlek. ‘Horecabedrijven hebben tijd nodig om van het infuus af te komen.’