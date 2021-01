Ierland kampt met snel woekerend Brits coronavirus

Het aantal coronabesmettingen in Ierland loopt snel op. De Britse variant die besmettelijker zou zijn is daar gevonden in bijna de helft van de positieve testen.

Premier Mark Rutte zei dinsdag grote zorgen te hebben over die variant, verwijzend naar Ierland. De verwachting is dat die ook in Nederland de overhand krijgt. Denemarken sprak die vrees al eerder uit.

In Ierland is de infectiegraad de afgelopen drie weken vertienvoudigd tot bijna 1300 gevallen per 100.000 inwoners, wat mede wordt toegeschreven aan de Britse virusmutatie.