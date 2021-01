Het kabinet heeft ‘grote zorgen’ over de gemuteerde variant van het coronavirus die over is komen waaien uit het Verenigd Koninkrijk. Minister-president Mark Rutte noemt de berichten daarover uit Londen en ook uit Ierland ‘alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt”.

Het kabinet heeft mede daarom besloten de huidige lockdown met drie weken te verlengen, bevestigt Rutte. Ook daalt het aantal besmettingen met het coronavirus nog niet snel genoeg.