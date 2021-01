38.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd

Nog eens 4000 medewerkers in de acute zorg hebben dinsdag een vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Daarmee zijn er na zeven dagen prikken nu in totaal 38.000 medewerkers ingeënt.

De Nederlandse ziekenhuizen ontvingen maandag hun laatste zending vaccins vanuit het landelijk distributiepunt in Oss. Deze lading kan tot en met vrijdag gebruikt worden om de laatste medewerkers te vaccineren. ‘Vandaag was de laatste bulk inentingen”, zegt een woordvoerder van het LNAZ dinsdag. ‘In de komende dagen worden de laatste medewerkers mondjesmaat geprikt. De verwachting is dat het vrijdag is afgerond.’

In ziekenhuizen is zuinig omgesprongen met de flacons en gebruikgemaakt van een zogenoemde gestandaardiseerde werkwijze. Daardoor konden er zes in plaats van vijf doses worden gehaald uit één flacon. Veel meer dan de aanvankelijk beoogde 30.000 medewerkers hebben hierdoor een prik kunnen krijgen, aldus het LNAZ. De organisatie denkt uiteindelijk iets minder dan 40.000 personen werkzaam in de acute Covid-zorg te kunnen inenten.