Weer arrestaties voor brute moord op Franse leraar

Bijna drie maanden na de onthoofding van de Franse docent maatschappijleer Samuel Paty door een moslimextremist zijn in Frankrijk dinsdagochtend nog eens zeven verdachten opgepakt. Gerechtelijke kringen hebben berichtgeving hierover in de media bevestigd.

Volgens de zender Franceinfo hadden de verdachten van tussen de 17 en 21 jaar via sociale netwerken contact met de moordenaar van Paty. Ze zijn opgepakt in Angers, Toulouse, Lyon en Seine-et-Marne en in hechtenis genomen.

Paty, een 47-jarige leraar, werd medio oktober door de 18-jarige dader vermoord en onthoofd in een voorstad van Parijs omdat hij een spotprent van de islamitische profeet Mohammed had getoond in een les over de vrijheid van meningsuiting. De verdachte van Tsjetsjeense afkomst werd later door veiligheidstroepen doodgeschoten.

Er wordt al onderzoek gedaan naar andere verdachten in de zaak, onder wie leerlingen van de school in Conflans-Sainte-Honorine. Sommige verdachten die in december zijn gearresteerd en van wie wordt beweerd dat ze contact hebben gehad met de moordenaar, zijn vrijgelaten zonder dat er een procedure tegen hen is gestart.