Europese beurzen met bescheiden winsten gesloten

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Elders in Europa sloten de beurzen voornamelijk licht hoger, waarbij beleggers oog hadden voor de vorderingen van vaccinatieprogramma’s. Zo werd onder andere officieel bekend dat AstraZeneca het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om goedkeuring van zijn vaccin tegen het coronavirus heeft gevraagd.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 643,58 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 967,81 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent. De FTSE 100 in Londen raakte 0,6 procent kwijt, nadat het hoofd van de Britse centrale bank te kennen had gegeven niet snel negatieve rentes in Groot-Brittannië te verwachten.

Olie- en gasconcern Shell was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,7 procent. De olieprijzen zitten al een tijd in de lift en een vat Amerikaanse olie bereikte zijn hoogste prijs van de afgelopen tien maanden. Heineken sloot de rij met een verlies van 2,4 procent.

Fugro

Ook bodemonderzoeker Fugro, dat een aanzienlijk deel van zijn opdrachten uit de olie- en gasindustrie haalt, ging sterk omhoog. Het bedrijf was de sterkste stijger in de midkap met een winst van 6,8 procent. Post- en pakketbezorger PostNL volgde met een plus van 5,5 procent.

De Duitse branchegenoot Deutsche Post DHL kwam met een positieve handelsupdate voor de komende twee jaar, waarin het bedrijf rekent op een aanhoudende stijging van de operationele winst. Het moederbedrijf van DHL won in Frankfurt 1,9 procent.

Renault

In Parijs steeg Renault 1,6 procent. De Franse automaker zag de verkopen vorig jaar met ruim een vijfde dalen vanwege de coronacrisis. De orders voor het nieuwe jaar wijzen echter op een herstel. Ook zat de verkoop van elektrische voertuigen in de lift.

De euro noteerde op 1,2159 dollar, tegen 1,2170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 53,06 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs tot 56,51 dollar per vat.