Trump noemt opstarten afzettingsprocedure ‘absoluut ridicuul’

‘Ik wil geen geweld”, zei Trump toen hij in het vliegtuig stapte voor een reis naar Texas. Hij zei verder dat de verwachte stemming in het Huis van Afgevaardigden over het opstarten van een tweede afzettingsprocedure woensdag een ‘voortzetting van de grootste heksenjacht in de politieke geschiedenis is”.

Trump wilde in zijn eerste opmerkingen tegen verslaggevers sinds 8 december niet antwoorden op vragen of hij zal aftreden.