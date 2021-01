Kabinet wil OMT-advies over avondklok vanwege Britse variant

Het kabinet heeft aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd de mogelijkheid van een avondklok te onderzoeken, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Het kabinet wil de verspreiding van de zogeheten 'Britse variant' van het coronavirus, die besmettelijker is dan eerdere varianten, zoveel mogelijk beperken. Mogelijk draagt een avondklok daaraan bij, maar daar wil het kabinet eerst advies over.

Het is nog niet bekend wanneer het advies verwacht wordt en wanneer de maatregel in zou gaan mocht er een positief advies over komen. Wel is het dus zo goed als zeker dat er geen avondklok wordt aangekondigd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond.