Start inhoudelijke behandeling liquidatieproces Taghi 15 februari

Deze en volgende week vindt in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp de laatste voorbereidende zittingsronde plaats, bijna drie jaar na de allereerste zitting. De strafzaak staat inmiddels te boek als de grootste uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis en zal maanden aan zittingen in beslag nemen.

Taghi (43) is de onbetwiste hoofdverdachte. Hij werd in december 2019 gearresteerd, nadat hij jaren voortvluchtig was geweest. Zijn veronderstelde rechterhand Saïd R. (48) werd in februari in Colombia opgepakt en zit daar nog steeds in uitleveringsdetentie. Het is vooralsnog niet bekend wanneer hij naar Nederland wordt overgebracht.

Marengo draait om zes voltooide moorden, vier pogingen daartoe en aantal voorbereidingen van liquidaties.