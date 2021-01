CNV: medische mondkapjes voor veel meer beroepen

CNV merkt dat onderwijzenden, kinderopvangmedewerkers, gevangenisbewaarders, afvalmedewerkers en andere mensen met een cruciaal beroep zich steeds meer zorgen maken over gezondheidsrisico’s tijdens hun werk. Zeker nu er nog veel onduidelijkheid heerst over de ‘Britse variant’ van het virus, vindt CNV dat deze werknemers een betere bescherming moeten krijgen. Dat kan volgens de bond ook. ‘Van de aanvankelijke schaarste van medische beschermingsmiddelen, zoals FFP2-mondmaskers, is inmiddels geen sprake meer.’

Voorzitter Patrick Feij van CNV Overheid en Publieke Diensten breekt een lans voor verschillende beroepsgroepen: ‘Denk bijvoorbeeld aan afvalverwerking waar ploegen in dezelfde bedrijfsauto moeten zitten of aan personeel van justitiële inrichtingen. Maar ook aan ambtenaren die noodzakelijk persoonlijk contact hebben met burgers, of huiscontroles moeten uitvoeren. Of aan medewerkers van nutsbedrijven die bij mensen over de vloer moeten komen. In al die situaties lopen mensen extra besmettingsrisico en kunnen beschermingsmiddelen die risico’s verkleinen.’