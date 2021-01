Regering VS belooft verbeteren en versnellen verspreiding vaccins

De Amerikaanse regering belooft veranderingen door te voeren om de verspreiding en toediening van het coronavaccin te verbeteren en te versnellen. Minister van Volksgezondheid Alex Azar zal later dinsdag de maatregelen bekendmaken die ervoor moeten zorgen dat de vaccinatiegraad snel stijgt, meldt The New York Times.

President Donald Trump beloofde in december dat voor het eind van het jaar 20 miljoen Amerikanen zouden zijn gevaccineerd, maar tot dinsdag zijn er een kleine 9 miljoen vaccins toegediend. Dat is 35 procent van het aantal beschikbare vaccins in het land.

De regering heeft alle Amerikanen van 65 jaar en ouder opgeroepen om zo snel mogelijk een vaccinatie te halen. Deze zijn voor deze groep onmiddellijk beschikbaar. Tot dinsdag gold de oproep voor 75-plussers.

Meer dan 376.000 mensen zijn sinds het begin van de pandemie gestorven aan Covid-19 in de Verenigde Staten. In de afgelopen dagen heeft het aantal dagelijkse sterfgevallen in het land de 4000 overschreden.

In de staat Californië is het pretpark Disneyland, dat al sinds maar vorig jaar gesloten is voor publiek, in gereedheid gebracht voor grootschalige toediening van het vaccin. Naar verwachting kan daar deze week nog mee worden begonnen.