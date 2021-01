De Jonge over voordringers vaccinatie: geef plekje aan anderen

Zorgminister Hugo de Jonge roept werkgevers in de zorgsector op alleen medewerkers te laten vaccineren die daarvoor op dit moment echt in aanmerking komen. Dat zijn medewerkers die acute zorg leveren of direct contact hebben met patiënten of cliënten.

Werkgevers die hun personeel te ruimhartig hebben uitgenodigd voor een inenting tegen het coronavirus, moeten dat zelf herstellen, vindt de minister. Zij kunnen dat doen door de aanvraag in te trekken voor medewerkers die "voorpiepen". "Geef het plekje aan iemand die recht had op die plek in de rij." Het levert volgens hem te veel administratieve rompslomp op als de GGD'en moeten gaan controleren wie welk dagelijks werk doet.

Een brief voor werknemers met daarin informatie over de vaccinatievolgorde zou onduidelijk zijn, omdat daarin werd opgeroepen ook al afspraken te maken voor groepen die later aan de beurt komen, zei zorgdirecteur Andrea Reidsma maandag tegen Nieuwsuur. Maar dat is volgens De Jonge niet zo. Hij zegt dat er van het begin af aan duidelijke afspraken over de volgorde zijn gemaakt met koepelorganisaties.

Vorige week werd bekend dat het niet meer mogelijk is om een afspraak voor een vaccinatie in te plannen. NU'91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, noemt die situatie "uiterst zorgelijk en onwenselijk". "Wij begrijpen dat de nood overal hoog is. Maar de afspraak is dat zorgpersoneel in de primaire zorg voorrang krijgt", aldus de organisatie in een brief.