Opnieuw iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag opnieuw iets toegenomen. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt nu 2633. Dat zijn er 12 meer dan maandag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1945 coronapatiënten, 19 meer dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is met 7 gedaald tot 688.

Maandag liet het aantal opgenomen Covid-patiënten ook al een lichte toename zien, na een gestage daling vorige week. Begin vorige week lagen er nog bijna 2900 patiënten met corona in de ziekenhuizen.

‘Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames, verwachten we dat de dalende trend van de afgelopen week doorzet. Helaas zijn er nog onzekerheden die de trend kunnen beïnvloeden, zoals de Britse Covid-variant. Het is onduidelijk wat het effect daarvan is op het aantal Covid-besmettingen en op de ic- en kliniekbezetting in Nederland”, aldus de LCPS in een toelichting.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal zes patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, van wie geen ic-patiënten. Momenteel liggen zeven mensen uit Nederland in Duitsland op een intensive care, evenveel als maandag.