ESPN blijft toch alle duels eerste divisie live uitzenden

Op initiatief van ESPN, de clubs en hoofdsponsor Keuken Kampioen werden alle wedstrijden uit de eerste en tweede periode al live uitgezonden om de supporters en sponsors de gelegenheid te bieden hun club te blijven volgen nu toeschouwers niet welkom zijn in de stadions.

Het aantal van tien livewedstrijden per speelronde zou in de derde periode worden teruggeschroefd tot slechts vier duels. Dat betekende al een verdubbeling van het gebruikelijke aantal livewedstrijden per speelronde zoals gebruikelijk voor de coronacrisis.

Supporterscollectief Nederland begon vorige week een crowdfundingsactie om het live uitzenden van alle wedstrijden mogelijk te blijven maken. Volgens het collectief zouden de clubs mogelijk de binding met hun achterban verliezen. ‘Dit zet de toekomst van clubs onder nog grotere druk”, stelde het Supporterscollectief.

400.000 euro

Om ook de resterende zes wedstrijden uit te zenden, was voor de derde periode 400.000 euro extra nodig. In een speciaal ingelaste videobijeenkomst hebben de clubs het belang om supporters en sponsors te bedienen benadrukt en de afspraak gemaakt om als collectief garant te staan voor de financiële consequenties die het mogelijk maken van het uitzenden van de extra zes live wedstrijden per speelronde met zich meebrengen, meldt ESPN.

‘De supporters en sponsors zijn enorm belangrijk voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, daarom willen de clubs ondanks hun eigen zware financiële positie - vanwege de coronacrisis - de live uitzendingen tóch mogelijk maken”, aldus Keuken Kampioen Divisie-directeur Marc Boele.

‘Het is mooi dat in deze tijden van crisis alle partijen de handen ineen slaan en dat het in dit korte tijdsbestek, dankzij de flexibele medewerking van politie en gemeenten, een heel nieuw speelschema gemaakt kon worden.’