Republikeinse megadonor Sheldon Adelson overleden

De Amerikaanse casinomagnaat Sheldon Adelson is overleden. Hij stierf volgens de krant Las Vegas Review-Journal op 87-jarige leeftijd in zijn huis in Malibu. Adelson stond bekend als een belangrijke donor van de Republikeinse Partij. Hij zou de afgelopen decennia honderden miljoenen dollars hebben uitgetrokken om conservatieve politici te steunen.