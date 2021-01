Ook Zwitserland keurt Moderna-vaccin goed

Het Moderna-vaccin kreeg vorige week al groen licht van de toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het is inmiddels aangekomen in de meeste EU-lidstaten. In Duitsland wordt het dinsdag verspreid over de zestien deelstaten. Waar mogelijk wordt direct begonnen met inenten.

Nederland heeft ruim 6 miljoen doses besteld van het Moderna-vaccin. Daarvan worden er naar verwachting 32.000 deze maand geleverd en 400.000 in het eerste kwartaal. De EU heeft er voor de lidstaten 160 miljoen gekocht en onderhandelt over extra leveringen.