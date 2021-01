Barre Spaanse winterweer eist opnieuw levens

In Barcelona zijn twee mannen overleden als gevolg van het barre winterweer dat het land al dagen in de greep heeft. De dakloze mannen van in de dertig stierven volgens de krant La Vanguardia vermoedelijk door onderkoeling.

In Barcelona, gelegen aan de Middellandse Zee, is het weliswaar niet zo koud als in de hoofdstad Madrid, maar de temperatuur daalt er ‘s nachts tot rond het vriespunt. Dat komt maar weinig voor aan de Spaanse oostkust. In de hoofdstad Madrid daalde het kwik afgelopen nacht tot 8 graden onder 0 en heeft het verkeer en het openbare leven nog altijd grote hinder van de vele sneeuw die er is gevallen.

In totaal vielen de afgelopen dagen zes doden in Spanje door het slechte weer. Afgelopen zaterdag kwamen twee mensen om het leven in de buurt van de zuidelijke stad Malaga toen hun auto door hevige regenval werd meegesleurd. In Zarzalejo in het noordwesten werd een dode man onder een hoop sneeuw gevonden en in Madrid werd een dode man liggend op een bank gevonden.

Door het slechte weer loopt de bestrijding van het coronavirus vertraging op. Veel minder Spanjaarden dan gepland kunnen het coronavaccin toegediend krijgen.