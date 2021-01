De Jonge: nog paar ferme maanden voor de boeg

Zorgminister Hugo de Jonge gaat ervan uit dat ‘we echt nog een paar ferme maanden voor de boeg hebben”. Het kabinet maakt zich ‘natuurlijk zorgen’ over de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is dan het huidige virus, zei De Jonge dinsdag voorafgaand aan het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis.

Hij wees op de situatie in Engeland: ‘overvolle ziekenhuizen en in sommige wijken in Londen een besmettingsgraad van één op de twintig mensen. Dat is natuurlijk heel griezelig.’

Hij waarschuwde dat we ook in Nederland nog niet ervan af zijn. ‘We zijn begonnen met de vaccinatie. Dat is een hoopvol gegeven maar we mogen er niet uit afleiden dat we er al bijna zijn. We hebben echt een paar ferme maanden voor de boeg.’ Dat geldt ook voor ondernemers: ‘het zijn echt moeilijke maanden. We hebben het echt nog even vol te houden voordat we er zijn”.

Over een avondklok zei De Jonge dat ‘alle opties alle keren op tafel liggen”. Hij wilde er niet specifiek op ingaan. Dinsdagavond zal hij daarover in de persconferentie iets over vertellen.