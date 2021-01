EU dicht bij aankoop achtste coronavaccin

De Europese Commissie, die namens de lidstaten onderhandelt, zegt de verkennende gesprekken met Valneva te hebben afgerond. Nu volgt een bod, zo is volgens de hoogst verantwoordelijke Brusselse ambtenaar Sandra Gallina de bedoeling.

De Europese Commissie heeft het vaccin waar Valneva aan werkt er straks graag bij, aldus Gallina. Het gebruikt een ‘heel andere’ methode om het coronavirus te bestrijden dan de vaccins die Brussel tot dusver heeft aangekocht. Valneva maakt het virus in het lab onschadelijk en brengt het in om de afweer van het lichaam in het geweer te brengen. Met verschillende wapens in het arsenaal denkt de commissie verschillende patiëntengroepen beter te kunnen bedienen en mogelijke nieuwe virusvarianten beter aan te kunnen.

Het vaccin van Valneva, waarvan een patiënt twee prikken nodig zou hebben om beschermd te zijn, is nog niet klaar voor gebruik. Er zijn inmiddels zes middelen besteld en de aankoop van een zevende, van Novavax, zou op stapel staan.