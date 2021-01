Europese beurzen zoeken naar richting, AEX licht hoger

De Europese beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers hielden vooral de voortgang van de vaccinatieprogramma’s tegen het coronavirus in Europa in de gaten. Ook bleef de blik gericht op de politieke ontwikkelingen rond de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Het vooruitzicht van meer coronasteun voor de Amerikaanse economie onder aankomend president Joe Biden bleef de markten echter ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 643,36 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 970,23 punten onder aanvoering van bodemonderzoeker Fugro (plus 7 procent). Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen daalde 0,4 procent.

Sterkste stijger in de AEX was verzekeraar Aegon met een winst van 2,6 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van een koopadvies door Mizuho Securities en won bijna 2 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Bierbrouwer Heineken zakte 1,4 procent na een verkoopadvies door ING. Speciaalchemieconcern DSM (min 1,1 procent) kampte met een adviesverlaging door Bernstein.

Fastned

Fastned werd bijna 10 procent meer waard. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, ondanks strenge lockdowns in een flink deel van de landen waar het actief is. Het is het eerste kwartaal sinds de coronacrisis waarin Fastned het beter deed dan voor de virusuitbraak.

In Parijs steeg Renault 1,1 procent. De Franse automaker zag de verkopen vorig jaar met ruim een vijfde dalen vanwege de coronacrisis. De orders voor het nieuwe jaar wijzen echter op een herstel. Ook zat de verkoop van elektrische voertuigen in de lift. Kingfisher steeg dik 2 procent in Londen dankzij sterke kwartaalcijfers van de Britse doe-het-zelf-keten.

UBS

UBS klom 0,6 procent in Zürich. Voorzitter Axel Weber zei nog steeds vertrouwen te hebben dat topman Ralph Hamers goed werk kan doen bij de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig topman van ING voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank. In Frankfurt won Deutsche Bank 0,6 procent. De grootste bank van Duitsland wil volgens mediaberichten in de toekomst geen zaken meer doen met de Amerikaanse president Donald Trump of zijn bedrijf.

De euro noteerde op 1,2153 dollar, tegen 1,2170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 52,92 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 56,42 dollar per vat.