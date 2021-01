‘Duikers vinden zwarte doos gecrasht vliegtuig Indonesië’

Waar de zwarte doos precies uit zee is gehaald meldt Kompas TV niet. Op de site van het tv-station staat een foto waarop te zien zou zijn dat de doos uit het water wordt gehaald.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In een vliegtuig zijn twee zwarte dozen: een met opnames van de gesprekken van de bemanning in de cockpit en de andere met vluchtgegevens. De informatie zou meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk welke van de zwarte dozen gevonden is.

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air met 62 mensen aan boord stortte zaterdag in zee, kort na het opstijgen. Waarschijnlijk zijn alle passagiers en bemanningsleden om het leven gekomen. Er is tot nu toe één slachtoffer geïdentificeerd. Wel zijn al tientallen zakken met lichaamsdelen en veel brokstukken geborgen.