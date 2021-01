Merkel: lockdown vanwege coronavirus nog tot begin april

‘Als we er niet in slagen om de Britse variant van het virus te stoppen, dan hebben we tegen Pasen tien keer zoveel gevallen. We hebben nog acht tot tien weken aan harde maatregelen nodig,’ aldus Merkel volgens de krant.

Het Robert Koch instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde dinsdagochtend 12.802 nieuwe gevallen. Dat is een lichte stijging ten opzichte een dag eerder, toen het RKI 12.497 nieuwe gevallen meldde.

In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.933.826 personen vastgesteld sinds het begin van de pandemie en zijn zeker 41.577 Duitsers overleden aan de gevolgen van Covid-19.