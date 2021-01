‘Kraambox’ meest verhullende woord van vee-industrie

Met 45 procent van de stemmen versloeg ‘kraambox’ onder meer ‘oogsten’ (25 procent) en ‘ruimen’ (20 procent). Anne Hilhorst van Wakker Dier begrijpt het wel: ‘Bij het woord kraambox denk je aan warmte, zachtheid en moederliefde. Niet aan een krappe kooi die een moedervarken belemmert in de zorg voor haar biggen.’

Wakker Dier nomineerde verder ook nog zomerregeling en koloniehuisvesting. De ‘winnende’ term komt uit de varkenshouderij. In Nederland brengen bijna één miljoen moedervarkens ongeveer een vijfde van hun leven door in deze kooien, zegt Wakker Dier. ‘De zeugen kunnen hierin maar één stap voor- of achteruit doen.’

De tweede en derde plaats werd behaald met benamingen voor het doden van dieren: ‘ruimen’ is afmaken en ‘oogsten’ slaat op het vergassen en villen van nertsen.

‘Door de vele eufemismen in de veehouderij vergeet je soms bijna dat het over levende wezens gaat. Of krijg je het idee dat dieren in de watten worden gelegd”, aldus Hilhorst.