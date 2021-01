Pentagon: nog 871 gebreken aan JSF

Het F-35-gevechtsvliegtuig, ook wel bekend als Joint Strike Fighter (JSF), heeft nog 871 soft- en hardwaregebreken die van invloed kunnen zijn op werking of het onderhoud van het vliegtuig. Dat schrijft het testbureau van het Amerikaanse ministerie van Defensie in een nog niet gepubliceerd rapport, dat in handen is gekomen van persbureau Bloomberg.

‘De F-35 blijft een groot aantal tekortkomingen vertonen. Veel van die fouten zijn al ontdekt tijdens de ontwikkelings- en testfase, die in april 2018 eindigde met 941 gebreken”, zegt Robert Behler, de Pentagon-directeur van operationele tests. Het afgelopen jaar zijn slechts twee fouten opgelost.

Het vliegtuig, waarvan er tot nu toe 970 zijn gebouwd door Lockheed Martin, wordt gebruikt door de strijdkrachten van de Verenigde Staten en nog acht landen, waaronder Nederland, waar de eerste acht toestellen sinds oktober 2019 in gebruik zijn. Nederland wil in totaal 37 F-35’s aanschaffen.

Brede steun

Ondanks de honderden fouten is er brede steun voor het bijna 400 miljard dollar kostende project in het Amerikaanse Congres en bij de buitenlandse afnemers. In oktober van dit jaar is het 20 jaar geleden dat Lockheed-Martin zijn concurrenten versloeg in de biedingsstrijd voor de ontwikkeling en bouw van de JSF.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil pas reageren als het rapport openbaar wordt. Het departement heeft de Amerikaanse regering gevraagd om 88 miljard dollar (72 miljard euro) beschikbaar te stellen voor verdere ontwikkeling en exploitatiekosten van het toestel in de komende vier jaar. De regering wil niet verder gaan dan 78 miljard.