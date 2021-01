Het Huis stemt over oproep aan vicepresident om Trump te ontslaan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal naar verwachting dinsdag stemmen over een resolutie waarin vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen president Trump af te zetten door gebruik te maken van het 25e amendement. Pence en een deel van het kabinet kunnen Trump op die manier relatief snel uit het Witte Huis krijgen als zij vinden dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren.

Als de resolutie wordt aangenomen wil Huisvoorzitter Nancy Pelosi dat Pence binnen 24 uur met een reactie komt of hij gehoor gaat geven aan de oproep. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn.

Daarom hebben de Democraten ook al de eerste stappen gezet voor een nieuwe afzettingsprocedure tegen Trump. Maar die weg bewandelen neemt meer tijd in beslag en daarvoor zal ook de steun nodig zijn van twee derde van de Senaat.

De Democraten willen Trump, wiens ambtstermijn volgende week woensdag afloopt, vroegtijdig uit het Witte Huis hebben vanwege de rellen in en rond het Capitool van vorige week. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden.

De stemming over de resolutie is mogelijk op zijn vroegst om 19.30 uur lokale tijd. Dat is woensdag om 01.30 uur in Nederland.