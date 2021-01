Trump en Pence hebben ‘goed gesprek’ gehad in Witte Huis

Scheidend Amerikaans president Donald Trump en vicepresident Mike Pence hebben maandag een ‘goed gesprek’ gehad in het in het Oval Office, stelt een hoge functionaris. De verhouding tussen de twee is de laatste tijd gespannen omdat Pence niet voldeed aan Trumps verzoek om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingszege in het parlement te dwarsbomen en omdat een menigte opgehitste Trump-aanhangers het Capitool bestormde.

Het gesprek tussen Trump en Pence zou het eerste zijn sinds afgelopen woensdag. Trump is om de laatste week van zijn presidentstermijn politiek te overleven mede afhankelijk van zijn vicepresident.

De Democraten hebben maandag een resolutie ingediend waarin Pence bij meerderheidssteun wordt opgeroepen om Trumps bevoegdheden over te nemen onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat voorziet erin dat de vicepresident de taken van de president overneemt als die niet meer in staat is om de taken die bij het ambt horen uit te voeren.

Afgaand op de verklaring van de functionaris die meldde dat Trump en Pence weer met elkaar praten, zal Pence niet voldoen aan het verzoek van de Democraten. ‘Ze zijn vastbesloten om hun werk voor het land voort te zetten tot het einde van hun termijn”, zei de bron.