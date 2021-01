Minister van Binnenlandse Veiligheid VS neemt ook ontslag

Chad Wolf, de waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten, treedt af. Wolf is daarmee de laatste hoge functionaris in de Amerikaanse regering die opstapt sinds de bestorming van het Capitool door een meute opgehitste aanhangers van president Donald Trump.

Vorige week trok president Trump de nominatie van Wolf voor volwaardig ministerschap in. Wolf zou daarop tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij opstapt.

‘Helaas is deze beslissing genoodzaakt door de recente gebeurtenissen”, schrijft Wolf in een intern memo. Daarin wijst hij ook op ‘nutteloze gerechtelijke uitspraken over de geldigheid van mijn autoriteit als waarnemend minister”. Daarmee doelt Wolf op een gerechtelijk oordeel waarin onlangs werd vastgesteld dat het benoemingsproces van Wolf onrechtmatig was verlopen.