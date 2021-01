Zeer grote brand in industrieel monument in Utrecht

In een muzikale broedplaats in Utrecht woedt maandagavond een zeer grote brand. De brandweer kon de vlammenzee lange tijd alleen van buitenaf blussen, omdat brandweermensen anders gevaar zouden kunnen lopen. Later lukte het om ook binnen gericht te blussen. Het gaat volgens de veiligheidsregio om een ‘complexe brand”.

De brand woedt in het monumentale CAB-gebouw nabij station Zuilen. In het gebouw zitten onder meer opnameruimtes, oefenstudio’s voor muzikanten en een concertzaal. Het industriële erfgoed staat in de Cartesiusdriehoek. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd tot nieuwe woonwijk.

De brandweer weet nog niet hoe of waar de brand kon ontstaan en welke ruimtes schade hebben opgelopen. Wel is duidelijk dat niemand gewond is geraakt.